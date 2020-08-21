  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak
Aktüel

Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:19:56 -
Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunanların kontrol altında tutulması için elektronik kelepçe kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararlara yer verilen açıklamada, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ihlallere dair her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacağı kaydedildi.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksilere güvenli alan sertifikası verileceği bildirilen açıklamada, tedbirlere uyan iş yerlerinin ise ödüllendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, karantina altındaki pozitif vakalar veya temaslı kişilerin evlerinde izolasyonunun sağlanması için elektronik kelepçe kullanılması dahil sıkı önlemler alınmasına karar verildiği de kaydedildi.

Mahalle Denetim Ekibi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği hatırlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?
Teknoloji

Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?

Facebook mesajları kalıcı silmek isteyen Facebook kullanıcıları Messenger Mesajlarını kalıcı olarak silme, Facebook mesaj silme karşı taraf,..
'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak
Gündem

'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak

Gazeteci Metehan Demir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde ile ilgili konuştu.
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı