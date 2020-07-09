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Aktüel

Afyonkarahisar'da iş kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:49:06 -
Afyonkarahisar'da iş kazası: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çalışan bir işçi, şantiyedeki üretim bandından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki enerji santralindeki şantiyenin üretim bandında çalışan Hüseyin G. (25) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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