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Aktüel

Afyonkarahisar'da inşaattaki çökmede iki işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:24:24 -
Afyonkarahisar'da inşaattaki çökmede iki işçi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bir inşaatın üst kat betonunun çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Sandıklı Çakır Mahallesi Ofis Caddesi'nde bulunan ve yapımı devam eden iki katlı inşaatın üst kat betonu çöktü.

Çökme sonucu inşaatta çalışan Mustafa Şen ve Himmet Karabacak yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar ve diğer inşaat işçileri tarafından göçüğün altından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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