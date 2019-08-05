Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucunda biri çocuk 6 kişi yaralandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
Hasan Ak (54) idaresindeki otomobil ile Üzeyir Çepni (46) otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.
Sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice (45), Beytullah Ak (10), Ali (57) ve Sabire Gülgör (57) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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