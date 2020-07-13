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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:26:36 -
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nusrettin Yalçın (34) idaresindeki 35 ABV 397 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresi Sülümenli kavşağında Alper Taban (40) yönetimindeki 03 ABV 188 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Taban ile aynı araçtaki Battal Gazi Özcan (54) olay yerinde yaşamını yitirirken Hüseyin Kandemir (53), diğer otomobilin sürücüsü Yalçın ile aynı otomobildeki Serdar Çelik (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İncelemenin ardından Taban ve Özcan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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