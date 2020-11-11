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Aktüel Afyonkarahisar'da iki belde ve bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da iki belde ve bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:10:09 -
Afyonkarahisar'da iki belde ve bir köy karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkeze bağlı iki belde ve bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gebeceler ve Çıkrık beldeleri ile Olucak köyünün pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındıkları belirtildi.

Açıklamada, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, beldelere ve köye giriş çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı da aktarıldı.

Ayrıca yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği belirtilerek alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında da adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan 23 Eylül'de de karantinaya alınan Gebeceler beldesindeki uygulama ikinci kez tekrarlandı.



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