Afyonkarahisar'da doktor imzası taklidi soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki soruşturmada sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı; 4'ü doktor ve hastane personeli 15 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilip piyasaya sürülmesine yönelik soruşturmada, 4'ü doktor ve hastane personeli olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Yeni deliller ışığında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon, "uyuşturucu maddelerin yasa dışı ticareti, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik" suçlamaları kapsamında yürütüldü.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktor imzalarının taklit edilerek reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Geçen yılki operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında ise iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.