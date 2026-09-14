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Gündem Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

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Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Heinsberg kentinde Cessna tipi küçük bir uçak tarlaya düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Heinsberg polisi, Erkelenz kenti yakınlarında sabah saatlerinde Cessna tipi küçük bir uçağın tarlaya düştüğünü belirtti.

Polis, kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Uçağın tamamen parçalandığı, enkazın birkaç ağacın bulunduğu tarla kenarına yayıldığı belirtilirken, kazada ölenlerin kimlikleri ve mürettebata ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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