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Aktüel

Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

2020-04-29 22:44:29 -
Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tarla yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Hasan Çalışkan (45) idaresindeki 03 HE 962 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çaykışla köyü Kurudere mevkisinde tarla yolunda kayalık yamaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil servis, jandarma ve ambulans helikopter sevk edildi.

Yaralanan traktör sürücüsü, ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.



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