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Gündem Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu!
Gündem

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu!

Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 17:18:00 -
Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu!

Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen hard diskin içerisinde DAEŞ'e ait çok sayıda fotoğraf ve videolar, Afyonkarahisar'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma kapsamında yüz tanıma sistemi ile tespit edilen Irak uyruklu 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Güvenevler Mahallesi civarında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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