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Afyonkarahisar'da çocuklara Kızılay'dan kıyafet yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:23:49 -
Afyonkarahisar'da çocuklara Kızılay'dan kıyafet yardımı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 370 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Belirlenen çocuklar için 150 liralık çekler karşılığında mağazadan alışveriş yapıldı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını, rutin olarak şubede kıyafet yardımının sürekli devam ettiğini söyledi.

Okyar, "Bu pandemi sürecinde 3 bine yakın ailemizi biz şubemizden giydirdik. Yerimiz kısıtlı olduğu için mağaza şartları biraz daha uygun. Bugün de 370 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada şuan giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor." diye konuştu.

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