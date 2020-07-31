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Aktüel

Afyonkarahisar'da çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:59:07 -
Afyonkarahisar'da çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yangında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sandıklı Çakır Mahallesi'nde bir evin yan tarafında araç lastiklerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmaları sırasında lastiklerin arasından kedi sesi geldiğini fark etti.

3 yavru kediyi bulundukları yerden çıkaran ekipler, hayvanları yıkayıp temizledi, ardından annelerinin alması için bahçeye bıraktı.

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