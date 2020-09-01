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Aktüel Afyonkarahisar'da bir bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da bir bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:03:50 -
Afyonkarahisar'da bir bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Hattat Karahisar Mahallesi 21. Sokak'ta bir binadaki vatandaşlarda, testler sonucu koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Binadaki vatandaşların konutlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Gerekli tedbirlerin ilgili kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi, karantina adresinden tüm giriş ve çıkışların tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışanlar idari izinli sayılacak. Binadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubunca giderilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı kaydedildi.

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