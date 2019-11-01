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Yerel

Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

2019-11-01 10:47:00 -
Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var

Kadir Çalışkan idaresindeki, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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