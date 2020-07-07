  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da bacalara sıkışan yavru baykuşları itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:27:03 -
Afyonkarahisar'da bacalara sıkışan yavru baykuşları itfaiye çıkardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bir binanın ikinci katındaki farklı bacalara düşerek sıkışan 2 yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kevser Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısındaki iki farklı bacadan içeri giren yavru baykuşlar, binanın ikinci katına düştü.

İkinci katta yaşayan ev sahibi Himmet Umur, bacadan gelen sesler üzerine ertesi gün itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içerisindeki her iki bacadaki baykuşların sıkıştığını tespit etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bacalardan çıkarılan yavru baykuşlar, karton kutuya konularak, Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ev sahibi Umur yavru baykuşları bacalardan çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı