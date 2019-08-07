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Afyonkarahisar’da 424 polis törenle mezun oldu

Afyonkarahisar’da Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23’ncü dönem mezuniyet töreni, protokol ve vatandaşların yoğun katılımı yapılan törenle ile gerçekleştirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Afyonkarahisar’da 424 polis törenle mezun oldu

Afyonkarahisar’da Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23’ncü dönem mezuniyet töreni, protokol ve vatandaşların yoğun katılımı yapılan törenle ile gerçekleştirdi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Hüseyin İncik, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker ve Polis Akademisi Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Töngür günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Konuşmaların akabinde dönem birincisi Hüseyin İncik tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.


Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe’de görevlerine başlayan polis memurlarına başarılar dileyerek,"Bugün sizler Anadolu’yu yurt edindiğimiz 1071 Malazgirt Zaferi’nden 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine ve hatta günümüze kadar, Doğu’da Güneydoğu’da, Irak’ta Suriye’de şehitlerimizin kanları ile ilmik ilmik döşediği üniformayı taşıyorsunuz. Bu üniformanın şan ve şerefine sahipsiniz.Hem de bu üniformanın sizlere yüklemiş olduğu ağır sorumlulukları taşımak ve onları bir ömür boyu bu yükümlüklerle hareket etmek zorundasınız” dedi.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN POLİSİSİNİZ


Yeni polislere sorumluluklarını hatırlatan Boztepe, “Bu sorumluluklar neler? Öncelikle şunu unutmayın siz Türkiye Cumhuriyeti’nin polisisiniz. Dolayısıyla anayasa ile belirlenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin niteliklerini korumak sizlerin birinci görevi. Bu çerçevede toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti sizlere emanet ediliyor. Sizler bu emaneti yerine getirirken kanunlar çerçevesinde belirlenmiş düsturla hareket etmek zorundasınız. Nedir bu düstürlar? Her şeyden önce kanun önünde eşitlik ilkesine riayet edeceksiniz. Görevlerinizi yerine getirirken, dil, din, ırk, renk, mezhep gibi hiçbir ayrım gözetilmeksizin kanunlar önünde herkese eşit bir şekilde yapıldığını göstermekle mükellefsiniz” dedi


424 ÖĞRENCİ KEP ATARAK MEZUN OLDU


Törenin devamında 23. dönemde dereceye giren öğrencilere Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe tarafından ödüllerinin takdiminin akabinde Polis Meslek Eğitim Merkezi 23. Dönem Mezunu öğrencileri tarafından yemin töreni gerçekleştirildi. Törende 424 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı. Tören bitiminde mezun olan öğrenciler keplerini havaya atıp kendi aralarında kutlama yapmasıyla tören sona erdi.


Törene Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe’nin yanı sıra Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Polis Akademisi Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Töngür, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş,Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, İl Jandarma Komutanı J. Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, daire müdürleri, emniyet teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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