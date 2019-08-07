0553 313 94 23

Afyonkarahisar’da 2. Ethem Tem Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı

Afyonkarahisar’ın tanıtımı ve Afyonkarahisar’dan İzmir’e kadar uzanan Zafer Yolu üzerinde gizli kalmış tarihsel dokunun gün yüzüne çıkarılması amacıyla ikincisi düzenlenen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:00
Afyonkarahisar’da 2. Ethem Tem Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı

Afyonkarahisar’ın tanıtımı ve Afyonkarahisar’dan İzmir’e kadar uzanan Zafer Yolu üzerinde gizli kalmış tarihsel dokunun gün yüzüne çıkarılması amacıyla ikincisi düzenlenen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.


Afyonkarahisar Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen yarışmada, başvuru süresinin sona ermesinin ardından seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre, ilk üç dereceye giren fotoğraflar ile Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ve sergilemeye layık 20 fotoğraf belirlendi. 9 fotoğraf sanatçısının listeye girdiği sonuçlar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz tarafından Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklandı. Toplantıya ayrıca, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve ADD Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Mara katıldı.


BİN 800’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI


Yarışmaya Türkiye genelinden bin 800’ün üzerinde fotoğraf başvurusu yapıldığını açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarışmaya eserleriyle katkı veren herkese teşekkür etti. Yarışmanın tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerine ve bilhassa Ethem Tem’e Afyonkarahisarlıların bir şükran ve minnet ifadesi olmasını dileyen Başkan Zeybek, dereceye giren fotoğrafların, 27 Ağustos Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Taş Medrese’de açılacak sergide beğeniye sunulacağını ve yarışmacılara ödüllerinin bu sergide verileceğini söyledi.


81 İLİN TAMAMINDAN KATILIM OLDU


ADD Başkanı Veli Cengiz’e ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkilileri ile seçici kurul üyelerine teşekkür eden Başkan Zeybek, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan projelere her zaman destek vereceklerini sözlerine ekledi.


ADD Başkanı Veli Cengiz de, yarışmanın ülke genelinde çok ciddi ses getirdiğini ve 81 ilin tamamından fotoğraf sanatçılarının başvuru yaptığını söyledi. Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçılarının 47 fotoğrafla yarışmaya katıldığını açıklayan Cengiz, bunlardan Volkan Sepin’in Ethem Tem Jüri Özel Ödülü’nü kazandığını ve sergilemeye değer görülen 20 fotoğraf arasından dördünün Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçılarına ait olduğunu belirtti.


Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların Zafer Yolu güzergahındaki illerde sergileneceğini ifade eden Cengiz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’a ve basın mensuplarıyla birlikte tüm Afyonkarahisar halkına teşekkür etti.Volkan Sepin’in Ethem Tem Jüri Özel Ödülü’nü kazandığı yarışmada birinciliği Ender Pekşen, ikinciliği Ahmet Sinan Tıraş üçüncülüğü ise Eser Göçmez elde etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:00
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da kadına darp iddiası
    1. Adana'da kadına darp iddiası
    2. Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla..
    3. Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden..
    4. Ordu İŞKUR yeni binasında
    5. GÜNCELLEME - Antalya'daki tur..
    6. Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını..
    7. Hafif ticari araç boş sulama kanalına..
    8. ‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu
    9. Benzine indirim geldi
    10. Denizli’de Kurban bayramı namazı kaçta..
    11. Martta Kristina, şehadet getirerek..
    12. Küçük Sanayi Sitesi esnafından..
    13. Milas’ta orman yangını
    14. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    15. Sungurlu’da orman yangını
    16. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
    17. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
    18. Müftü Keskin’den kurban bağışı
    19. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
    20. Ayağına yaba saplandı
    21. Yabancı uyruklu şahıs ‘savcıyım’..
    22. Tekerlekli Sandalye Basketbol
    23. Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte..
    24. İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli..
    25. Havalandırma boşluğundan yayılan duman..
    26. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD askeri..
    27. Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest kaldı
    28. "Nahda, ilk kez içinden birini..
    29. 11. Büyükelçiler Konferansı
    30. Erzurum'da koruma altındaki yaban..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"