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Gündem Afyonkarahisar'da 2 ayrı kazada 23 kişi yaralandı
Gündem

Afyonkarahisar'da 2 ayrı kazada 23 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ise 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:28:00 -
Afyonkarahisar'da 2 ayrı kazada 23 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular, başka bir araçla yollarına devam etti.

Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

İbrahim Kutay yönetimindeki 10 SB 689 plakalı kamyon, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda buzlanmanın olduğu Susuz beldesi kavşağında yolun sağında duran İbrahim Akça idaresindeki 45 SB 055 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bayram Karabulut'un kullandığı 34 YK 7300 plakalı yolcu otobüsü de tır ile kaza yapan kamyona arkadan vurdu.

Kazada kamyon sürücüsü Kutay ile yolcu otobüsündeki 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular, araçlarla terminale götürüldü.

 

 

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