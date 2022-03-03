Mart ayı adeta soğuklarla geldi. Yurdun pek çok ili beyaza büründü. Bu sebeple öğrenciler kar sebebiyle hangi illerde, ilçelerde okulların tatil edildiğini araştırıyor.

Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi valilik açıkladı mı? Afyonkarahisar hangi ilçelerde okullar tatil 4 Mart

Afyonkarahisar’da 3 Mart Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından “Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz” paylaşımında bulundu.

4 Mart Cuma gününe ilişkin ise henüz bir paylaşım yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama olursa haberlerimizde yer vereceğiz.