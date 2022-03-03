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Eğitim Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi valilik açıkladı mı? Afyonkarahisar hangi ilçelerde okullar tatil 4 Mart
Eğitim

Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi valilik açıkladı mı? Afyonkarahisar hangi ilçelerde okullar tatil 4 Mart

Afyonkarahisar okullar tatil edildi mi? Yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında. Afyonkarahisar’da da ar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple ilde eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler ise 4 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:44:00 -
Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi valilik açıkladı mı? Afyonkarahisar hangi ilçelerde okullar tatil 4 Mart

Mart ayı adeta soğuklarla geldi. Yurdun pek çok ili beyaza büründü. Bu sebeple öğrenciler kar sebebiyle hangi illerde, ilçelerde okulların tatil edildiğini araştırıyor.

Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi valilik açıkladı mı? Afyonkarahisar hangi ilçelerde okullar tatil 4 Mart

Afyonkarahisar’da 3 Mart Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından “Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz” paylaşımında bulundu.

4 Mart Cuma gününe ilişkin ise henüz bir paylaşım yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama olursa haberlerimizde yer vereceğiz.

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