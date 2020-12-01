Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 45 - 50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
45,00
50, 00
Karkas et
HTS
24,25
40,00
Kırıntı et
HTS
20,00
20,00
Buğday
HMS
1,85
2,80
Arpa
HMS
1,40
2,00
Mısır
HMS
2,10
2,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili