Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 30-36,50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 36,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
30,00
|
36,50
|
Kırıntı et
|
HTS
|
20,00
|
23,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,80
|
2,42
|
Arpa
|
HMS
|
1,60
|
1,75
|
Ayçiçeği
|
HMS
|
3,40
|
4,24
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili