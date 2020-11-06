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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 30-36,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:06:01 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 36,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

30,00

36,50

Kırıntı et

HTS

20,00

23,00

Buğday

HMS

1,80

2,42

Arpa

HMS

1,60

1,75

Ayçiçeği

HMS

3,40

4,24

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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