Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 24 - 34,85 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 en yüksek 34,85 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
24,00
|
34,85
|
Kırıntı et
|
HTS
|
20,00
|
20,00
|
Buğday
|
HTS
|
1,75
|
2,21
|
Mısır
|
HMS
|
1,72
|
1,73
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili