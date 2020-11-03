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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 24 - 34,85 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:20:16 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 en yüksek 34,85 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

24,00

34,85

Kırıntı et

HTS

20,00

20,00

Buğday

HTS

1,75

2,21

Mısır

HMS

1,72

1,73

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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