Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 27-38,50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27, en yüksek 38,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
27,00
|
38,50
|
Buğday
|
HMS
|
1,75
|
1,90
|
Nohut
|
HMS
|
3,60
|
3,60
|
Arpa
|
HMS
|
1,10
|
1,45
|
Buğday unu
|
HTS
|
2,37
|
2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili