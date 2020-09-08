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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 40,75 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:53:15 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,75 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

40,75

40,75

Karkas et

HTS

35,78

39,25

Buğday

HMS

1,50

1,93

Arpa

HMS

1,10

1,45

Sarı Haşhaş

HMS

18,00

18,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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