Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 40,75 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,75 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
40,75
|
40,75
|
Karkas et
|
HTS
|
35,78
|
39,25
|
Buğday
|
HMS
|
1,50
|
1,93
|
Arpa
|
HMS
|
1,10
|
1,45
|
Sarı Haşhaş
|
HMS
|
18,00
|
18,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili