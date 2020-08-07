Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 33,50-33,70 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 33,50 lira, en yüksek 33,70 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
33,50
|
33,70
|
Kırıntı et
|
HTS
|
18,00
|
19,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
1,90
|
Arpa
|
HMS
|
1,32
|
1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili