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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 33,50-33,70 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:33:56 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 33,50 lira, en yüksek 33,70 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

33,50

33,70

Kırıntı et

HTS

18,00

19,00

Buğday

HMS

1,60

1,90

Arpa

HMS

1,32

1,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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