Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 45,00-48,00 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,00 lira, en yüksek 48,00 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
45,00
|
48,00
|
Karkas et
|
HTS
|
25,00
|
40,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,43
|
1,76
|
Arpa
|
HMS
|
1,18
|
1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili