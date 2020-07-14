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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 45,00-48,00 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:20:31 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,00 lira, en yüksek 48,00 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,00

48,00

Karkas et

HTS

25,00

40,00

Buğday

HMS

1,43

1,76

Arpa

HMS

1,18

1,40


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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