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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 35,11 ila 38 liradan işlem gördü

2020-04-29 11:40:34 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35,11 ila 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük

En yüksek

Kemiksiz et

HTS

35,11

 38,00

Karkas et

HTS

31,00

33,30

Buğday

HMS

1,30

2,00

Arpa

HMS

1,12

1,32

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Satılık 2016 model Renault Symbol
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