Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 35,11 ila 38 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35,11 ila 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük
|
En yüksek
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
35,11
|38,00
|
Karkas et
|
HTS
|
31,00
|
33,30
|
Buğday
|
HMS
|
1,30
|
2,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,12
|
1,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili