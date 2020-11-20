  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 45-98 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:10:56 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,00

98,00

Karkas et

HTS

26,50

40,00

Buğday

HMS

2,00

2,20

Arpa

HMS

1,43

1,80

Ayçiçeği

HMS

3,40

3,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulund..
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli..
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmanın İran'da büyük rahatsızlığa neden ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay