Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 45-98 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
45,00
98,00
Karkas et
HTS
26,50
40,00
Buğday
HMS
2,00
2,20
Arpa
HMS
1,43
1,80
Ayçiçeği
HMS
3,40
3,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili