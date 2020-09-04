Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Kamil E, Mehmet E, Mustafa Ç, Orhan K, Muhammed Y, Hasan Hüseyin K, Halil İbrahim B, Cüneyt A, Oğuz U, Rıdvan S. ve Onur Ç. tutuklandı, İbrahim Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan iki zanlının arandığı kaydedildi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 av tüfeği, bir tabanca, 2 şarjör, tabanca fişekleri ile uyuşturucu ele geçirilmişti.