Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 2 asker gözaltına alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 asker gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.K. ile M.A'yı gözaltına aldı.