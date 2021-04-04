Afyonkarahisar liseleri taban puanı 2021 Afyonkarahisar liseleri başarı sıralaması |Afyonkarahisar liseleri kontenjanları
Güzel bir gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle istediği liseye gidebilmesi için LGS sınavına girmesi gerekiyor. Afyonkarahisar ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Afyonkarahisar liseleri taban puanı 2021, Afyonkarahisar liseleri başarı sıralaması ve Adıyaman liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirecek. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Afyonkarahisar’da ikamet eden adaylar Afyonkarahisar liseleri için, Afyonkarahisar İstanbul liseleri taban puanı ve kontenjanları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Afyonkarahisar liseleri taban puanı 2021, Afyonkarahisar liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?