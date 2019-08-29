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Afyonkarahisar küçükbaş hayvan sayısında Ege’de 1’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Afyonkarahisar, 949 bin 973 küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 15’inci, Ege Bölgesi’nde ise 1’inci sırada yer aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
Afyonkarahisar küçükbaş hayvan sayısında Ege’de 1’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Afyonkarahisar, 949 bin 973 küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 15’inci, Ege Bölgesi’nde ise 1’inci sırada yer aldı.


TÜİK verilerine göre, Ege Bölgesi illeri arasında 2018 yılında toplam küçükbaş hayvan sayısı en yüksek olan il 949 bin 973 baş ile Afyonkarahisar olurken, en düşük olan il 343 bin 208 baş ile Aydın oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Koyun sayısına bakıldığında Ege Bölgesi illeri arasında koyun sayısı en yüksek olan il Afyonkarahisar (853 769 baş) olurken en düşük olan il Muğla, 173 ban 776 baştır. Keçi sayısına bakıldığında ise Ege Bölgesi illeri arasında keçi sayısı en yüksek olan il İzmir, 249 bin 945 baş olurken, en düşük olan il Uşak 49 bin 317 baştır. 2018 yılında Afyonkarahisar ili 949 bin 973 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 15., Ege Bölgesinde 1. sırada, 853 bin 769 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye’de 9., Ege Bölgesi’nde 1. Sırada, 96 204 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye’de 34., Ege Bölgesi’nde 7. sırada yer almaktadır.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
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