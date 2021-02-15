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Gündem Afyonkarahisar korkutan deprem!
Gündem

Afyonkarahisar korkutan deprem!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ve hasar oluşmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 08:13:00 -
Afyonkarahisar korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığa (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre saat 00.08'de merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Duman köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 6.05 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Dinar ve çevresinde de hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir zarara neden olmadı.

Vali Çiçek: Çok şükür kaybımız ve zayiatımız yok

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Afyonkarahisar. Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyü 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmemektedir" dedi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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