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Aktüel Afyonkarahisar Belediyesinden hijyen ve denetim seferberliği
Aktüel

Afyonkarahisar Belediyesinden hijyen ve denetim seferberliği

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:54:03 -
Afyonkarahisar Belediyesinden hijyen ve denetim seferberliği

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede başladığı günden bu yana hijyen ve denetim seferberliğini sürdürüyor.

Zabıta, Temizlik İşleri, Veteriner ve Park Bahçeler müdürlükleri koordinesinde şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, bazı önlem ve tedbirler alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri artırdıklarını, şehrin dört bir yanında denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kentte özellikle toplu kullanım alanlarında önlemler aldıklarını bildiren Zeybek, çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olunduğunu, bu nedenle denetimlerin ve tedbirlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ekiplerin, toplu kullanım alanlarının yanı sıra şehrin tüm cadde ve sokaklarını baştan başa periyodik olarak ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadığını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Duraklar, halk otobüsleri, parklardaki çocuk oyun grupları ve spor aletleri, umumi tuvaletler, banka ATM'leri, camiler, çöp konteynerleri, sosyal tesislerimiz, kamu binaları titizlikle dezenfekte ediliyor. Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Devletin bizlerden istediği, kurallara harfiyen uymaktır. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Hayatımızı, ailemizi, çocuklarımızı seviyorsak lütfen bu kurallara riayet edelim. Riayet etmezsek sonucunun çok ağır olacağını bilmeliyiz. Sizlerden ricam lütfen maske takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Temizliğe haddinden fazla riayet edelim ve hayatta kalalım."

Temizlik İşleri Müdürü Barış Dal ise 432 personel ve 40 araçlık filoyla sahada görev yaptıklarını, vatandaşların daha kaliteli hizmet alması için 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

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