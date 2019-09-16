0553 313 94 23

Afyon’da ihracatın yıldızları ödüle doyacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, dünyaca ünlü Afyon beyazını dünyanın dört bir tarafına ihraç eden, doğal taşın başkenti konumundaki Afyonkarahisar’da ekmeğini taştan çıkaran doğal taş ihracatçılarını ödüllendirmek için "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
Afyon’da ihracatın yıldızları ödüle doyacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, dünyaca ünlü Afyon beyazını dünyanın dört bir tarafına ihraç eden, doğal taşın başkenti konumundaki Afyonkarahisar’da ekmeğini taştan çıkaran doğal taş ihracatçılarını ödüllendirmek için "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenliyor.


17 Eylül 2019 Salı akşamı Afyonkarahisar Akrones Oteli’nde düzenlenecek olan ödül töreninde 2018 yılında 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapma başarısı göstererek Türkiye’ye 150 milyon dolar döviz kazandıran 66 firma ödülün sahibi olacak.


Afyonkarahisar’ın doğal taş sektöründe en önemli merkezlerden biri konumunda olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Afyon’un 2018 yılında 342 milyon dolarlık ihracat yaptığını, madencilik sektörünün ise 185 milyon dolarlık ihracatla Afyon’un toplam ihracatının yüzde 54’lük dilimini tek başına gerçekleştirdiğini belirtti. Kaya,, ödül alacak firmaların ise madencilik sektörünün ihracatının yüzde 81’ini, Afyon’un ihracatının ise yüzde 44’ünü yaptığını kaydetti.



"Mottomuz, inadına üretim, inadına ihracat"


Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak görev sahalarına giren Muğla, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur’da "İhracatın Yıldızları Ödül Törenleri" yaptıkları bilgisini veren Kaya, "Ekmeğini taştan çıkaran ihracatçılarımızı ödüllendirmeye Afyonkarahisarlı ihracatçılarımızla devam ediyoruz. Ekonomimizin daraldığı bir ortamda ’İnadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla hareket eden ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için çabalayan ihracatçılarımızı motive etmek için diğer illerimizde de sırasıyla ödül törenleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.


Afyonkarahisar’da "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yanında ihracatçılara Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat tarafından Türk Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu kredi ve sigorta fırsatları ile ilgili bilgilendirici bir sunum yapılacağı bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, İş Stratejisti ve Danışmanı Özgür Baykut’un ise “Aile İşletmelerinde Yaşanan Deneyimler, Riskler, Önlemler” konulu bir seminer vereceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malazgirt’te milli takım seçmeleri
    1. Malazgirt’te milli takım seçmeleri
    2. Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş..
    3. Taekwondo Milli Takımı, Bulgaristan’da..
    4. Otomobilde Eylül ayı fırsatları
    5. İstanbul'da sahte içki operasyonu
    6. Göz şişliği nasıl geçer? Göz şişliği..
    7. Buldan’da 2,5 hektarlık ormanlık alan..
    8. Hız yapan sürücülere radarlı önlem
    9. Karapürçek’te Başpehlivan Orhan Okulu
    10. Taksici kadın müşteriyi tekme tokat..
    11. Deri soyulması neden olur? Ciltte deri..
    12. Tarsus Belediyesi personeline temel..
    13. Akdağ’da yetişen kekikler her derde..
    14. Eski telefonlar Galaxy Note10 ile..
    15. Terör örgütü PKK’ya tepkiler çığ gibi
    16. AK Partili isimden Davutoğlu..
    17. İhracatın Şampiyonu Gülsan Holding’e..
    18. İzmir’de Hareketlilik Haftası..
    19. ABD'li yetkili Suudi petrol..
    20. Mansur Yavaş'a insanlık dersi! Sokağa..
    21. GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim..
    22. TDV'den "İslam Dünyasında Gençlik ve..
    23. Muş Belediyesi ekiplerinin 3 saatlik..
    24. Kemer’den Antalyaspor alt yapısına 3..
    25. Mersin'de cep telefonu hırsızlığı..
    26. Afyon’da ihracatın yıldızları ödüle..
    27. THY kampanya yurtdışı 2019 THY..
    28. Kocasını sevgilisine bıçaklattı,..
    29. Hangi anlayışla kolay ki?
    30. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!