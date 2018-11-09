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Afyon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası gerçekleşti. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

09 Kasım 2018 Cuma 17:34
Afyon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza; Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Çobanlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Satılmış A. yönetimindeki 03 KN 367 plakalı otomobil, Faik K.’nin yönetimindeki 03 AJ750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Satılmış A. (53) ile aynı araçta bulunan Musa E. (59) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılardan Faik K. ve Ali D. ile Mevlüt Y. ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:34
  1. Afyonkarahisar
  2. trafik kazası

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