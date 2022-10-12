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Gıda Afyon’da 600 yöresel yemekle lezzet şöleni
Gıda

Afyon’da 600 yöresel yemekle lezzet şöleni

Binlerce yıllık Türk tarihinin yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan Uluslararası Afyonkarahisar Turizm ve Lezzet Festivali, Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde, Afyonkarahisar Valiliği, TÜRSAB ve Profesyonel Aşçılar Derneği katkılarıyla Afyonkarahisar motor sporlar merkezinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 09:34:00 -
Afyon’da 600 yöresel yemekle lezzet şöleni

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

600’ü aşkın yöresel yemeğin sergilendiği GastroAfyon2022’yi 200 bini aşkın kişi ziyaret etti. Festivalde konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehrin 2019 yılında UNESCO tescilli Gastronomi şehri olduğunu hatırlatarak; “Bu seneki Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivalimizi de güzel ve yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. İlimizi tanıtma açısından bir adım daha ileriye gitmenin hazzını yaşadık” ifadelerini kullandı.

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