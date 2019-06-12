Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2019, Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar? Afyon Kocatepe Üniversitesi YÖK atlas taban puanları tercih robotu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi bölümleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Afyon Kocatepe Üniversitesi bölümleri

Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul)(İÖ)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Biyomedikal Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Coğrafya(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Yüksekokul)

(Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Elektrik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Felsefe

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Felsefe(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

(Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İÖ)

(Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(KKTC Uyruklu)

(Turizm Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Harita Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Harita Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İÖ)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler(İÖ)

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Lojistik Yönetimi(Yüksekokul)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Lojistik Yönetimi(Yüksekokul)(İÖ)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Lojistik Yönetimi(Yüksekokul)(KKTC Uyruklu)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Maden Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe(Yüksekokul)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Muhasebe(Yüksekokul)(İÖ)

(Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Yüksekokul)

(Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

(Turizm Fakültesi)

Turizm Rehberliği(Fakülte)

(Turizm Fakültesi)

Turizm Rehberliği(Fakülte)(İÖ)

(Turizm Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Veterinerlik(KKTC Uyruklu)

(Veteriner Fakültesi )

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