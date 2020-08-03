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Spor

Afyon Belediyespor, ABD'li basketbolcu Tanner Leissner'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:18:14 -
Afyon Belediyespor, ABD'li basketbolcu Tanner Leissner'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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