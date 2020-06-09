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Spor

Afyon Belediye Yüntaş, Hasan Balcıoğlu ile Fatih Ürün'ü transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:19:31 -
Afyon Belediye Yüntaş, Hasan Balcıoğlu ile Fatih Ürün'ü transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Milas Belediyespor'dan Hasan Balcıoğlu ile Tokat Niksar Belediyespor'dan Fatih Ürün'ü kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Milas Belediyespor forması giyen başarılı smaçör Hasan Balcıoğlu ile Tokat Niksar Belediyespor forması giyen başarılı pasör Fatih Ürün'ü renklerine bağlamıştır. Kendilerine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yeni transferler Hasan Balcıoğlu ve Fatih Ürün ile birer yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.

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