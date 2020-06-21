  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Afyon Belediye Yüntaş, Görkem Sertel'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:54:29 -
Afyon Belediye Yüntaş, Görkem Sertel'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Sorgun Belediyespor'dan Görkem Sertel'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Sorgun Belediyespor forması giyen başarılı orta oyuncu Görkem Sertel'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yeni transfer Sertel ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı