Afyon Belediye Yüntaş, Görkem Sertel'i transfer etti
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Sorgun Belediyespor'dan Görkem Sertel'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Sorgun Belediyespor forması giyen başarılı orta oyuncu Görkem Sertel'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, yeni transfer Sertel ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.