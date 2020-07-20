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Spor

Afyon Belediye Yüntaş Antrenörü Hascan: "Hedefimiz seneye Avrupa kupalarına katılmak"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:16:05 -
Afyon Belediye Yüntaş Antrenörü Hascan: "Hedefimiz seneye Avrupa kupalarına katılmak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş'ın antrenörü Burak Hascan, yeni ve güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Hascan ile Afyon Belediye Yüntaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yılmaz, takım oyuncuları Vefa Yılmaz, Can Ayvazoğlu, Alen Sket ile Cristian Poglajen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Yeni transferler Sloven Sket ve Arjantinli Poglajen ile Zeybek'e forma ile voleybol topu hediye eden Hascan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Efeler Ligi için bu yıl yeni ve güçlü bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesinin takıma büyük destek verdiğini aktaran Hascan, "Efeler Ligi'nde bu yıl seyircilerimize inşallah, heyecanlı ve zevkli mücadeleler sergileyeceğiz. Gerçekten bu sene güçlü bir kadro kurduk. Hedefimiz inşallah seneye Avrupa kupalarına katılmak. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Zeybek de Afyonkarahisar takımlarının Türkiye'deki basketbol, voleybol ve futbol liglerinde mücadele ettiğini ifade etti.

Bu yıl Efeler Ligi'ne yükselen Afyon Belediye Yüntaş'ın teknik heyeti ve yeni transferlerinin ziyareti için teşekkürlerini ileten Zeybek, "Takımımızın 1. Lig'deki ciddi mücadeleleri sonucu play-off'a kaldık. Buradan da yeniden Efeler Ligi'ne terfi ettik. Yeni transferlerimizle önceden sözleşmelerimizi imzaladık. İnşallah, 2020-2021 sezonunda da güzel maçlar ve mücadeleler ortaya çıkaracak yeni bir ekip oluşturduk. Afyonkarahisar'daki sporseverlere de güzel maçlar izlettireceğiz." şeklinde konuştu.


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