Aft ağızda çıkan bir şeyler yemeyi ve içmeyi zorlaştıran yaralardır. Peki, aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir?

Aft yani ağız ülserleri bir şeyler yemeyi içmeyi güçleştiren yaralardır. Peki, aftlar neden çıkar?

Aftların çıkma sebebi nedir?

Bağışıklık hastalıkları

Demir eksikliği

Vitamin eksikliği

Behçet hastalığı

Hormonel değişiklikler

Mide mikrobu

Alerji

Tüketilen gıdalar

Sigara

Kullanılan diş macunu

Stres, kaygı

Aftan kurtulmak mümkün mü?

Ağız ülserlerinden kurtulmak için eczanelerden alacağınız ilaçları kullanabilirsiniz. Ayrıca sumak, zerdeçal, bal gibi doğal yöntemlerle de aftlardan kurtulmanız mümkün olacaktır. Anca aldığınız tüm önlemlere rağmen aft sorunundan kurtulamıyorsanız en kısa zamanda bir hekime başvurmalısınız.

Aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir?

Aft sorunu yaşıyorsanız dermatoloji yani cildiye kliniğine gitmeniz gerekiyor.