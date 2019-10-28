Aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir?
Aft ağızda çıkan bir şeyler yemeyi ve içmeyi zorlaştıran yaralardır. Peki, aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir?
Aft ağızda çıkan bir şeyler yemeyi ve içmeyi zorlaştıran yaralardır. Peki, aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir?
Aft yani ağız ülserleri bir şeyler yemeyi içmeyi güçleştiren yaralardır. Peki, aftlar neden çıkar?
Aftların çıkma sebebi nedir?
Bağışıklık hastalıkları
Demir eksikliği
Vitamin eksikliği
Behçet hastalığı
Hormonel değişiklikler
Mide mikrobu
Alerji
Tüketilen gıdalar
Sigara
Kullanılan diş macunu
Stres, kaygı
Aftan kurtulmak mümkün mü?
Ağız ülserlerinden kurtulmak için eczanelerden alacağınız ilaçları kullanabilirsiniz. Ayrıca sumak, zerdeçal, bal gibi doğal yöntemlerle de aftlardan kurtulmanız mümkün olacaktır. Anca aldığınız tüm önlemlere rağmen aft sorunundan kurtulamıyorsanız en kısa zamanda bir hekime başvurmalısınız.
Aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir?
Aft sorunu yaşıyorsanız dermatoloji yani cildiye kliniğine gitmeniz gerekiyor.