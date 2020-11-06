Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımlarının büyük kısmı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre mevzuatına göre yapılması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımı tamamlanırken, ıslak baca gazı arıtma sistemleri yatırımının tamamlanma oranının yüzde 65 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Çelikler Holding'ten yapılan açıklamada, santralin 1 Aralık 2018'de holdinge devredilmesiyle rehabilitasyon ve çevre mevzuatı yatırımlarına başlandığı anımsatıldı.

Santralde atık gazı bacaya ulaşmadan önce filtreleyen ve arıtan sistemlerin kurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Santralin Çelikler Holding’e devriyle birlikte başlatılan filtreleme ve baca gazı arıtma projesinde, dünyada uygulanan en iyi çevre sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflendi. Projenin mühendislik çalışmaları uluslararası standartlara ve son teknolojiye sahip olması amacıyla, dünyaca tanınan uzman şirketlere verildi. Proje tasarımının tamamlanmasıyla birlikte vakit kaybetmeden yapımına başlandı. Proje kapsamında, toz tutucu filtreler yüzde 80 yenilendi ve ilk etapta ıslak baca gazı arıtma sistemi yüzde 100 tamamlanarak hayata geçirildi. Bu çerçevede, Avrupa’daki uygulama örneklerine uygun olarak hareket edildi. Böylece, pandemi koşullarında devam eden revizyon ve filtreleme çalışmalarında birinci faz tamamlandı ve haziranda üç ünitede çevre mevzuatının gerektirdiği şartların yerine getirilmiş olmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen geçici faaliyet belgesiyle üretime geçildi. İkinci aşamada, daha büyük tesislerden oluşan ıslak baca gazı arıtma (Wet FGD) sistemi inşasına başlandı. Sistemin mühendislik çalışmaları Avrupa’da hazırlandıktan sonra, martta temeli atıldı. Pandemi koşullarına rağmen ara verilmeden ilerlenerek sistemlerin yüzde 65'i tamamlandı. Sistemlerin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 100 tamamlanması planlanıyor."

Açıklamada, santralin ünitelerindeki yakıcıları doğal gazla çalıştıracak ve fuel oil yakıt kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracak bir çevre duyarlılık projesine daha başlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda kurulan doğal gaz istasyonlarının bu yıl kullanılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, "Böylece, santralin ateşlenmesinde ortaya çıkan ve kara duman olarak bilinen görüntüler tarihe karıştı. Afşin Elbistan A Santrali, revizyon yatırımları sayesinde filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri konusunda dünya standartlarına sahip olacak ve elektrik üretim kapasitesini artıracak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, santral ve linyit işletmelerinde 4 bine yakın istihdam sağlandığı ve işçilerin mağduriyet yaşamadığı kaydedildi.

Kurulu gücü 1355 megavat olan Afşin Elbistan A Termik Santrali, dört üniteden oluşuyor ve yılda 8,1 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.