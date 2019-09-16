0553 313 94 23

Afrodisias uluslararası festivalle tanıtılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nin tanıtımı için 15-19 Ekim'de uluslararası festival düzenlenecek.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
Afrodisias uluslararası festivalle tanıtılacak

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla, 15-19 Ekim tarihlerinde "Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf Kültür Sanat ve Turizm Festivali" gerçekleştirilecek.

Festivalin programı, İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, burada yaptığı konuşmada, festivalle Afrodisias'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğin fotoğraf, kültür ve sanat içerikli olacağını belirten Soley, ayrıca Afrodisias'ın ortaya çıkarılıp tanıtılmasında büyük emeği olan usta fotomuhabiri Ara Güler ve arkeolog Kenan Tevfik Erim'in de anılacağını kaydetti.

"Dolu dolu bir festival yaşatacağız"

Soley, festivale yurt içinin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan 20 fotoğraf derneği, birçok fotoğraf sanatçısı ile halk oyunları ekiplerinin katılacağını dile getirerek, "Dört gün içinde birçok etkinlik yapacağız. Dolu dolu bir festival yaşatacağız." dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da festivallerin bir yerin tanıtımı için çok değerli olduğuna dikkati çekerek, bu festivalle birçok ziyaretçiyi misafir etmeyi istediklerini anlattı.

İnal, Yunan mitolojisindeki güzellik tanrıçası Afrodit'ten ismini alan kentin, hak ettiği ilgiden mahrum olduğunu ifade etti.

Festival kapsamında söyleşi, resim atölyesi, foto safari, fotoğraf sergileri, doğa yürüyüşü, konferans, yerel kıyafet defilesi, halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek, tanıtım stantları kurulacak. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Afrodisias
  4. anma
  5. festival
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun kaderini Filistinli seçmenler belirleyebilir" yorumu
    1. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    2. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    3. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    4. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    6. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    7. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    8. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    9. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    10. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    11. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    12. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    13. İzmit’te tarihi protokol
    14. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    15. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    16. Rıza Kayaalp finalde
    17. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    18. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    19. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    20. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    21. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    22. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    23. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    24. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    25. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    26. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    27. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    28. Artiz Mektebi beğenildi
    29. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    30. Matematikte başarının sırrı!..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı