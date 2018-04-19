Afrin'de patlama oldu! Şehidimiz var
TSK ve ÖSO birlikleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'den acı haber geldi.19 Nisan 2018 Perşembe 21:25
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusunun teröristlerden temzilediği Afrin'den acı haber geldi.
TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunun ardından, Afrin bölgesinde mayın temizliği sırasında patlama meydana gelmesi ile Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü.
Çobanoğlu'nun, Bursa'da bulunan baba ocağına acı haber ulaştı.
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