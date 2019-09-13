0553 313 94 23

Afrin’de patlama: 2 ölü

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:28
Afrin’de patlama: 2 ölü

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin’in Ragu Caddesi’nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yavuz kararlı konuştu: “Kaçakçılık olaylarına göz açtırmayacağız”
    1. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
    2. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    3. Askeri birlik arazisine yıldırım..
    4. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    5. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
    6. 23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci..
    7. Ordu kendi elektriğini üretecek
    8. Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis..
    9. Büyükşehir’den Manavgat kırsalına..
    10. 'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları..
    11. "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, barış..
    12. Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için..
    13. Başkan Ensari’den yapımı devam eden..
    14. Sokak ortasında bıçaklandı
    15. Döviz kurları
    16. Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör..
    17. Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı
    18. Bolu’da, adliye lojmanlarından..
    19. Yetim Vakfı çocuk istismarına karşı..
    20. Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan..
    21. 5 bin personel alımı için başvurular..
    22. Küçük Emir kulağının açılması için..
    23. Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
    24. İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek
    25. Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor
    26. Londra'ya Bayraktar İHA damgası!..
    27. "İran ve İsrail yeniden müttefik olacak"
    28. Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    29. Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan..
    30. Google Earth 22 yıllık kayıp davasını..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...