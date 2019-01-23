Afrin’de neler oluyor? Afrin’de son dakika patlama

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu’nun ortaklaşa düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK-PYD Afrin’den temizlenmişti. Afrin operasyonunun 1. Yıl dönümünde bölgeden ardı ardına terör saldırıları meydana geliyor. Afrin’de son dakika haberleri…

Afrin'de bomba yüklü araç patladı. Patlamada ölü ve yaralılar bulunuyor. Afrin'de bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Afrin’de Suriye muhalefetinden Ahrar eş Şarkiye’ye ait bir karargah yakınlarında bomba yüklü bir aracın patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre ölen va yaralananlar var.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı tarihin birinci yıldönümünde, teröristler Afrin'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Afrin şehir merkezinde yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralanmıştı.

"Mücadelemizi yıldırmayacak"

Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını da getireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir." Afrin'de bugün yaşanan terör saldırısında yaralananların Hatay'da tedavi altına alındığını belirten Erdoğan, "Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle bu mücadeleyi sürdürmektedir" diye konuştu.