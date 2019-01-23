Afrin'de hain saldırı!

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla kontrol altına aldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden 4 gün içinde 2. kez bombalı saldırı haberi geldi.

Sky News Arapça kanalı, Afrin kent merkezinde patlama meydana geldiğini açıkladı

Patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini söyleyen görgü tanıkları, Ahrar Şarkiyya Üssü önünde gerçekleşen patlamada TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) hedef alındığını belirtti.

Harekatında yıl dönümünde saldırı düzenlenmişti

Son bombalı saldırı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünün akabinde geldi.

20 Ocak'ta da Afrin kentinde çifte patlama meydana gelmiş, haberlere göre 10 kişi ölürken 18 kişi yaralanmıştı. ÖSO'nun 3. patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdiği kaydedilmişti.

Ankara'nın YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) tamamen çekilmesi için ABD ile müzakere yürüttüğü Menbiç de bombalı saldırıların hedefi haline gelirken son dönemde bombalı saldırılarla hem ABD askerleri hem de DSG üyeleri öldürüldü.

Bu bölgelerde bombalı saldırı dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme açıklaması sonrası başladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinde, ABD'nin çekileceği bölgeleri Türkiye'ye bırakması ya da Türkiye'nin kontrolünde Suriye sınırında 'güvenli bölge' oluşturulması pazarlıkları yaptı.