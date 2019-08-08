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Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bomba patlatıldı. Saldırıda iki kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı bildirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var

Suriye'nin kuzeyinde Halep’in Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Saldırıda iki kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Afrin ilçesinde Demirci Kava bulvarında bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Ölüve yaralıla var

Sanayi bölgesi girişinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevrede çok sayıda dükkan zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Sabah saatlerinde Afrin’de bombalı araç ele geçirilmiş, Azez ilçe merkezine bağlı Niyara köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş ve saldırıda bir kişi ağır yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, bu saldırıların arkasında da YPG/PKK olduğunu değerlendiriyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
  1. Ordu
  2. Demirci Kava
  3. YPG/PKK
  4. bombalı saldırı

YORUM YAZ

  • kemal arslakddrkemal arslakddr45 dk önce
    şu çıban başı gibi duran TEL ABYAD ne zaman temizlenecek ? süpürün şu teröristleriEsed'in koynuna kadar.

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